Yeni 2017 Audi R8'in Fiyatı Belli Oldu

CARMEDYA.COM – 2016 New York Otomobil Fuarı'nda gösterime çıkan Yeni Audi R8'in ABD fiyatı belli oldu. Model 175.100 $ fiyat etiketiyle ABD yetkili satıcılarında satılmaya başlandı. 5.2 litre V10 motor ile ortaya çıkan model 540 Hp güç ve 540 Nm tork değerine sahip. Model maksimum 319 Km/s hıza ulaşırken 0-100 hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlıyor. 97 Kg hafifleyen yeni Audi R8 çatı kısmında yapılan değişimle motorun akustiğini kabin içine daha başarılı bir şekilde yansıtıyor.



İçeride 12.3 inç büyüklüğünde Virtual Cockpit ekranı dikkat çekiyor. Bunun yanında Audi Connect ile 4G LTE bağlantısı ile uzun yolculuklar sıkıcı olmayacak. Bang & Olufsen ses sistemi ile de müzik kalitesine doyacaksınız.