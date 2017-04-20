Yengesiyle İlişkisi Olan Arkadaşını Ormana Çağırıp Kafasına Sıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde O.B., cezaevinde olan ağabeyinin eşiyle gönül ilişkisi kurduğunu iddia ettiği arkadaşı 30 yaşındaki Ali Demir'i av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

ORMANLIK ALANA ÇAĞIRIP KAFASINA SIKTI

Olay, Yenimescit Mahallesi Karanlık Dere mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre O.B., cezaevinde olan ağabeyinin eşiyle gönül ilişkisi kuran arkadaşı Ali Demir'i konuşmak için Karanlık Dere mevkisindeki ormanlık alana çağırdı. Ali Demir, 17 SL 714 plakalı hafif ticari aracıyla ormanlık alana giderek O.B.'yi beklemeye başladı. Bu sırada gelen O.B., yanında getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle araçta bekleyen Demir'i başına 5 el ateş ederek öldürdü.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Ardından da olayda kullandığı av tüfeğiyle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. O.B.'nin cinayeti itiraf etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ali Demir'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli O.B.'nin, pazarlamacılık yapan Ali Demir ile daha önce birlikte çalıştıkları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.