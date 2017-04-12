Yengesini Yaralayan Şüpheli Yiğenini de Alıp Kayıplara Karıştı

Şişli'de, bir kadın imam nikahlı eşinin kardeşi tarafından tabancayla vuruldu. Yeğenini de kaçıran saldırgan kayıplara karışırken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Haber-Kamera Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL - DHA5



Olay, saat 19.30 sıralarında, Eskişehir Mahallesi Değirmen Sokak'ta 2 numarada bulunan beş katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Meral Kırıntı, çocuğuyla birlikte evinde otururken, cezaevinde bulunan imam nikahlı eşinin kardeşi Ferhat Çelik, ziyaretlerine geldi. Bir süre sohbet eden Kırıntı ile Çelik arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Çelik yanında bulunan silah ile Kırıntı'ya iki el ateş etti. Meral Kırıntı, kurşunların kalçasına ve diz kapağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ferhat Çelik, olay sonrasında, 6 yaşındaki yeğenini de yanına alarak kayıplara karıştı.



KURŞUNLAR KALÇASINA VE DİZ KAPAĞINA İSABET ETTİ



Apartmanda silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırıntı'yı ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meral Kırıntı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis yaralama ile ilgili soruşturma başlattı.