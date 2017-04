Çağ Çalışkur'un yönettiği Yen oyunu, izleyicisiyle buluşuyor.



-Benim adım Bobbie. Annanem ünlü birinin ismi olduğunu söylüyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu da Hench. Tam radyoluk bir suratı var.



Hench ve Bobbie. Şiddet, porno, playstation oyunları ve köpekleri Taliban'la bir evin içinde yalnız başına büyümeye çalışan iki çocuk. Nevrotik, alkolik, şeker hastası, sadece canı istediğinde ziyarete gelen anneleri, Maggie...



-Benim hayatımdaki en güzel şey o.



-Başka ne var hayatında?



Ve sokaktan gözlerini dikmiş, onları izleyen küçük memeli...



-İşte yine bütün gece playstation oynamıştım. Biliyorum çünkü oynamaya başladığımda hava yeni kararıyordu. İşemeye bile gitmedim sadece oynadım. Sonra bir sigara yaktım ve perdeleri açtım. Of sana anlatamam Jen. Bütün oda aydınlanmış gibiydi. Güneşle...Sonra koltuğa oturup bütün dumanı odanın ortasına üfledim, ışığın olduğu yere. Dumanın, güneşin içinde aldığı şekilleri izledim. Gözlerimi alamadım. Buna ne deniyordu yani bir şeyden gözünü alamadığında?



Ve Jen...



Sevgi, olasılıklar ve tehlikelerle dolu bir dünya...



Yen, yalnız başına ve sınırlar olmadan büyümek zorunda bırakılmanın hikayesi...



Yazan: Anna Jordan



Çeviren: Fatih Gençkal, Zeyneb Gültekin



Yöneten: Çağ Çalışkur



Dekor: Taciser Sevinç



Işık: Cem Yılmazer



Ses: Özgür Kuşakoğlu



Mekan Yönetimi: Cansın Şenel



Proje Ekibi: Esra Ergun, Deniz Ünal, Ali Emir, Eylül Dursun, Emre Can Leblebici, Erdoğan Kuzu



Oynayanlar: Bora Akkaş, Berker Güven, İdil Sivritepe, Neslihan Yeldan



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Craft Kadıköy



Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Yen



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır