Yemmak Otomasyonda Mitsubishi Electric'i Tercih Etti

Türkiye'nin önde gelen proses makineleri üreticisi Yemmak, kendi tesisinde ve ürettiği makinelerde elektrik, elektronik ve otomasyon alanında Mitsubishi Electric'i tercih etti.



Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Bandırma'daki 50 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisinde, yüksek kalitede proje ve teknolojiler üreterek Türkiye'de ve dünyada yüzlerce yem fabrikasının makine imalat ve montajını gerçekleştiren Yemmak, otomasyon devi Mitsubishi Electric ile iş birliği yaptı.



Makine ve ekipmanın yanı sıra anahtar teslim proses çözümlerini tek merkezden yönetebilen Yemmak, Mitsubishi Electric'in ileri teknolojiye sahip fabrika otomasyon ürün ve hizmetlerinin desteğiyle müşterilerine Sanayi 4.0'a uyumlu dijital fabrika altyapı çözümleri de geliştiriyor.



"Verimliliği artıran, enerji tasarruflu, çevreye duyarlı projeler"



Yemmak Yönetim Kurulu Üyesi Halil Yırtımcı, yem, atık işleme, biomass ve kimya sektörleri için endüstriyel proses çözümleri sunan 50 yıllık deneyime sahip bir şirket olduklarını belirterek, Mitsubishi Electric ile iş birliklerine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:



"Yemmak olarak teknolojiyi yakından takip ederek işletmelerde verimliliği artıran ve enerji tasarrufu sağlayan çevreye duyarlı projeler üretiyoruz. Proje danışmanlık, tasarım, üretim montaj, modernizasyon ve otomasyondan oluşan portföyümüzü satış sonrası hizmetlerimizle de destekliyoruz. Projelerimizin ilk aşamasında Mitsubishi Electric ile fabrikaların otomasyon senaryosunu çalışıyoruz ve çözümleri birlikte geliştiriyoruz. İşletmeye gelen ham madde ve yarı mamullerin üretim süreçlerinin yönetimini, raporlanmasını ve üretimin kontrolünü sağlıyoruz. Fabrikanın izlenmesine imkan tanıyarak otomasyonu gerçekleştiriyoruz."



"Mitsubishi Electric beklentilerimize çok iyi yanıt veriyor"



Yemmak olarak üretim proseslerinde Mitsubishi Electric'in F ve Q Serisi PLC, HMI, AC Inverter ve LVS ürünlerini kullandıklarını ifade eden Yırtımcı, Ar-Ge çalışmalarında da Mitsubishi Electric ürünleri ve yazılımlarını tercih ettiklerini vurguladı.



Sektör lideri global bir marka olarak proses otomasyon uygulamalarının tümünde, teknolojik know-how'ı çok güçlü olan Mitsubishi Electric ile yol aldıklarının altını çizen Yırtımcı, değerlendirmesine şöyle devam etti:



"Üretim kayıpları yaşamamak için kullanılan ekipmanların alanında en iyisi olması gerekiyor. Mitsubishi Electric ürünlerinin yüksek dayanıklılık ve zor koşullar altında çalışabilme yeteneği sayesinde müşterilerimizin beklentilerini zamanında ve en iyi şekilde karşılıyoruz. Mitsubishi Electric'in geliştirmiş olduğu CC-Link haberleşme teknolojisi, kurduğumuz fabrikalarda makinelerin iletişiminin daha hızlı ve daha kolay olmasına imkan tanıyor. GX Works PLC yazılımının yetenekleri ve kullanım kolaylığı da projelerimize katma değer sağlıyor. Ayrıca Mitsubishi Electric'in düzenli periyotlarla gerçekleştirdiği eğitimleri ve sürekli teknik desteği ile piyasaya yeni sunulan ürünleri de rahatlıkla kullanabiliyoruz."