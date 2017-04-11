Yeminli Mali Müşavirler Destanın Yazıldığı Çanakkale'yi Ziyaret Ettiler

18 Mart haftasında, Çanakkale'deki aşırı yoğunluk sebebiyle 7-9 Nisan tarihlerinde düzenlenen gezide; Kurtuluş Savaşı'nda bir destanın yazıldığı topraklarda şehitlerimiz anıldı.

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Şadi Çetin "Birlik ve beraberliğimizin en kuvvetli olması gerektiği bu dönemde Çanakkale Gezimizi özellikle yapmak istedik. Bu yıl 102. yıldönümünü kutladığımız 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni yerinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelibolu Milli Parkı ile başladığımız turumuzda Kilitbahir, Anafartalar Atatürk Anıtı, Tabyalar, Conk Bayırı, Anzac Koyu, Seyid Onbaşı Anıtı, Yahya Çavuş Anıtı, Çanakkale Şehitleri Abidesi gezildi. Yüzyıllara hükmeden zaferlere ancak Türk Harp tarihlerinde rastlanabilir. 18 Mart Çanakkale Zaferi Türk tarihinde gördüğümüz, büyük zaferlerden birisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." Vatanımızı kanlarının son damlasına kadar koruyan aziz şehitlerimizin bu mücadeleyi yaşadıkları kutsal toprakları gezerek, şehitlerimizi anmanın gururunu yaşadık. Ülkemiz gerçekten cennet gibi. Tarihiyle, coğrafyasıyla, doğasıyla her yer adım adım gezilmeli ve öğrenilmeli. Çanakkale gezimizde tarihimize, ülkemize bir kez daha hayran kaldık." dedi.