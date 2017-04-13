Yemenli 500 Bin Çocuk Ölüm Tehlikesiyle Karşı Karşıya"
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Yemen, Sudan, Çad ve Etiyopya gibi Afrika'nın doğusunda yaşanan kıtlık dolayısıyla 25 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin davetiyle Yemen Konferansı düzenleneceğini bildirerek Düşünün ki şu rakamları, Yemenli 500 bin çocuk, 300 milyon dolarlık ilaç...
ENES DURAN - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Yemen, Sudan, Çad ve Etiyopya gibi Afrika'nın doğusunda yaşanan kıtlık dolayısıyla 25 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin davetiyle Yemen Konferansı düzenleneceğini bildirerek Düşünün ki şu rakamları, Yemenli 500 bin çocuk, 300 milyon dolarlık ilaç ve gıda, çocuk gıdası, bebek maması bulamazsa her gün ölüm tehlikesiyle yaşayacaklar." dedi.
Kaynak, TİKA koordinatörlüğünde gerçekleşen Somali ve Mali ziyaretine ilişkin AA muharibine açıklamalarda bulundu. Somali'de kuraklık ve iç savaş nedeniyle büyük bir açlık yaşandığını belirten Kaynak, Eş Şebab terör örgütünün söz konusu bölgeyi terörize ettiğini söyledi.
Kıtlık ve terör nedeniyle ortaya çıkan insani krizin vicdanları sızlattığını vurgulayan Kaynak, "Yardım kampanyası sırasında o bölgede çok etkili bir manevi yetkili, kürsüden '2011 yılında, zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte buraya gelerek, insanların unuttuğu Somali'yi, burada insan olduğunu bütün dünyaya gösterdi' demişti." diye konuştu.
Somali'de Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis ve Senato başkanıyla görüştüğünü ifade eden Kaynak, Somali'ye gıda yardımının dışında altyapı çalışmalarında da destek verildiğine işaret etti.
Kaynak, Türk Kızılayı ve TİKA'nın Somali altyapısı için oluşturduğu makine parkının yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olduğuna dikkati çekerek, "Somali'nin kendi iç ve dış güvenliğini sağlayabilmesi için orada bir askeri eğitim kampüsü TİKA tarafından kurulmaktadır. Burada subay, astsubay, özel tim ve özel harekat polisleri yetiştirilecektir. Dolayısıyla Somali kendi güvenliğini, kendi yetişmiş elemanlarını sağlayabilecek. Somali'de hayat şöyle, eğer o gün bir bomba isabet etmezse, canlı kalırsa ve bir lokma ekmek bulursa Allah'a şükredilen bir hayat. Bu yükü en fazla çeken kadın ve çocuklar." ifadelerini kullandı.
"Mali, tam bir üretim yeri"
Mali'de de uzun yıllar iç savaş yaşandığına değinen Kaynak, El Kaide'nin Sahra bölgesinde Tuaregler ile çeşitli kabileleri birbirine düşürdüğünü anlattı.
Kaynak, bombalama hadiselerinin birinde Mali Meclisinin de zarar gördüğünü belirterek, Malili yetkililerin, Meclislerinin yeniden yapılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talepleri olduğunu söyledi.
Türkiye'nin Mali'deki meclis binasının iç tefrişatını yaptığını dile getiren Kaynak, "Bizim ziyaretimizde Mali Meclisinin açılışı yapıldı. Mali'de gördüğümüz tablonun Somali'den pek farkı yok. Mali yıllarca Fransız sömürgesi olarak kalmış. Hatta Fransız Sudan'ı olarak geçmiş. Orada yatırım ve altyapı adına hiçbir şey yok, var olanları da tahrip etmişler. Dünyanın 10'uncu, Afrika'nın 3'üncü büyük ülkesi olan Mali, tam bir üretim yeri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın söylediğine göre 850 bin ton altın rezervi olan bir ülke ve dünyanın en kaliteli mangosunu üreten ülke." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak, Mali'nin bugüne kadar sadece sömürüldüğünü ve hiçbir devlet tarafından destek görmediğini anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Afrika açılımıyla Malililerin de Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi beslediğini anlattı.
Mali Meclisinin açılışında Togo, Çad, Nijer gibi birçok Afrika ülkesinin yetkilileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilik sayısı 12'den 39'a çıkartmasının ne kadar isabetli olduğunun bu ülkeye yapılan ziyaretlerle görülebileceğini kaydetti.
"2 milyon Yemenli bütün sıralamaların da altında
Kaynak, Türkiye'nin Somali ve Mali dışında insani kriz yaşanan birçok ülkeye de yardım faaliyetinde bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:
"Yemen, Sudan ve Çad gibi Afrika'nın doğusunda, Etiyopya gibi yerlerde kuraklıktan dolayı açlık felaketi var. Yemen'de maalesef mezhep savaşları var. 25 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin davetiyle bir 'Yemen Konferansı' düzenlenecek. Bana daha önce Yemen'in Ankara Büyükelçisi geldi. Düşünün ki şu rakamları, Yemenli 500 bin çocuk, 300 milyon dolarlık ilaç ve gıda, çocuk gıdası, bebek maması bulamazsa her gün ölüm tehlikesiyle yaşayacaklar. 2 milyon Yemenli de yokluk sınırı değil, bütün sıralamaların da altında.
Cumhurbaşkanımız, Türk Kızılayı üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. Bunu Yemen Konferansı'ndan sonra daha da canlandıracağız. Türkiye, Türk Kızılayı, TİKA ve AFAD vasıtasıyla insani kriz yaşanan bölgelere ulaşıyor. Somali'ye önümüzdeki ay gemiyle 11 bin ton gıda malzemesi ulaşacak. Yemen'e yine Kızılayımız AFAD ile birlikte bir gemi teşkil ediyor. Bu yardımların aç insanlara ulaşmasının önünde iç savaşlar nedeniyle engeller var. Bu şartları iyileştirdikçe yerlerine ulaştıracağız. Afrika'nın her yeri zengin ancak özellikle Orta Afrika çok büyük zenginlik içerisinde ancak maalesef yokluk çekiliyor."