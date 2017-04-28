Yemen Hükumetinde Bakan Değişikliği

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi Mansur aralarında Aden valisi, 4 bakan ve üst düzey devlet yetkililerinin olduğu atama kararlarını imzalayarak yayınladı.

Yemen Hükumetinde Bakan Değişikliği

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi Mansur aralarında Aden valisi, 4 bakan ve üst düzey devlet yetkililerinin olduğu atama kararlarını imzalayarak yayınladı.

Atama kararları sonucunda Aden'in yeni valisi Abdülaziz el-Muflehi oldu. Ayrıca Devlet Bakanı Hani bin Bureyk görevinden alınarak cumhurbaşkanı kararıyla hakkında soruşturma başlatıldı. - ADEN

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