Yemen Hükumetinde Bakan Değişikliği

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi Mansur aralarında Aden valisi, 4 bakan ve üst düzey devlet yetkililerinin olduğu atama kararlarını imzalayarak yayınladı.



Atama kararları sonucunda Aden'in yeni valisi Abdülaziz el-Muflehi oldu. Ayrıca Devlet Bakanı Hani bin Bureyk görevinden alınarak cumhurbaşkanı kararıyla hakkında soruşturma başlatıldı. - ADEN