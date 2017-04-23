Yemen'e 100 Bin Kitap Projesi

Yemen'de meşru hükümet güçlerinin kontrolündeki kentlerde bulunan kütüphanelere 100 bin kitap dağıtma projesi başlatıldı.



Proje, "23 Nisan Dünya Kitap Günü" dolayısıyla Marib kentindeki Genel Kitap Kurulu ile Muhammed bin Raşid Al Maktum Vakfı'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi.



Başbakan Yardımcısı ve Sivil Hizmetler Bakanı Abdulaziz Cebbari, projenin başlangıcı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Günümüzde okumanın önemi çok büyük. Yemen'de şu anda yaşanan sorunların sebebi cehalet." dedi.



Projenin önemini vurgulayan Cebbari, kütüphanelere dağıtılan kitapların, yönetim ve planlama gibi çeşitli alanlarda olacağını belirtti.



Marib'deki Genel Kitap Kurulu Müdürü Nasır eş-Şerif ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Muhammed bin Raşid Al Maktum Vakfı'nın "Ümmet okuyor" sloganlı kampanyası kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.



Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı güçlerin kontrolündeki kentlerde bulunan 20 kütüphaneye çeşitli alanlarda 100 bin kitap dağıtılacağını söyleyen Şerif, "Kurulumuz, Muhammed bin Raşid Al Maktum Vakfı'nın iş birliğiyle merkezi bir kütüphane inşa etmek ve bu etkinlikleri geleneksel hale getirmek için çalışıyor." diye konuştu.