Yemen'den Türkiye'ye Tebrik

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Türkiye'de başarıyla gerçekleştirilen referandumdan ötürü Başbakan Binali Yıldırım'ı tebrik etti.



Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Bin Dağr, Başbakan Yıldırım'a gönderdiği yazılı mesajla, anayasa değişikliği halk oylamasından "evet" çıkması nedeniyle tebriklerini iletti.



Mesajında anayasa değişikliğine ilişkin referandumda Türk halkının ortaya koyduğu demokratik tutumunu tebrik eden Bin Dağr, "Türk halkı, özgür iradesiyle siyasi tercihini yaptı. Sorunların ve siyasi çekişmelerin medeni bir şekilde tek çözümü olan bu demokratik tutumdan alacağımız çok dersler var." ifadesini kullandı.



Bin Dağr, Türkiye'nin, darbeci Husi ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerin Yemen halkına yönelik barbarca saldırısının ardından ülkeye insani ve sağlık alanında ve siyasi çerçevede destek vermesinden övgüyle söz etti.