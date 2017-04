Yemen'deki Şiddet Olayları

Yemen'in batısındaki Taiz ilinde meydana gelen şiddet olaylarında 10 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.



Taiz'deki hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarının, Taiz'in kuzeyindeki Safa, Misbah ve Muşeki mahallelerine düzenlediği topçu bombardımanında 1 kadın hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.



Husilerin, yerleşim alanlarına düzenlediği topçu saldırılarının son günlerde yoğunlaştığı belirtildi.



Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Taiz'in batısındaki 2 ilçede Husiler ile Salih yanlılarının mevzilerine düzenlediği 20'ye yakın hava saldırısı sonucu Husiler ile Salih yanlısı 9 kişi öldü, 14'ü yaralandı. Hava saldırısında hükümet karşıtı gruplara ait 4 araç da vuruldu.



Husilerin Taiz'in kuzey ve doğusundaki El-Cuban bölgesi ile Es-Sittin Caddesi'ni kontrolü altında tuttuğu belirtilirken, bölgede taraflar arasında meydana gelen çatışmaların ardından ordu birlikleri geçen ağustos ayında buradaki ablukayı kısmi olarak kaldırmıştı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bazı kentlerde devam ediyor.