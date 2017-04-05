Yemen'deki Şiddet Olayları

Yemen'in güneybatısındaki Taiz'de hükümete bağlı ordu birlikleri ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında çıkan çatışmalarda 3'ü asker, 17'si militan 20 kişi öldü, 9 asker yaralandı.



Taiz Askeri Karargahı Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, kentin doğu ve batı kesimlerinde hükümet güçleri ile Husiler ve Salih yanlıları arasında çıkan çatışmaların ardından hükümet birliklerinin El-Müderrecat dağını ele geçirerek, kentin batısındaki Gurab bölgesi ile Ed-Danin tepesine doğru ilerlediği ifade edildi.



Hükümet birliklerinin ayrıca El-Halve tepesinde denetimi sağladığı, Es-Sevda ile El-Munim Birrabii tepelerine doğru ilerlediği aktarılan açıklamada, taraflar arasındaki çatışmalarda, 3 asker ve 17 militanın öldüğü, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.



Halihazırda Taiz'in orta kesimlerinin kontrolünü ordu birlikleri ve hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri sağlarken, Husilerin ise kentin kuzey ve doğusundaki El-Cuban bölgesi ile Es-Sittin Caddesini kontrolü altında tuttuğu belirtiliyor. Taiz'de taraflar arasında çıkan çatışmaların ardından ordu birlikleri geçen ağustos ayında bölgedeki ablukayı kısmi olarak kaldırmıştı.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik lider Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.