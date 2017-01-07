Yemen'deki Şiddet Olayları

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde bulunan bir güvenlik noktasında düzenlenen intihar saldırısında 6 askerin öldüğü, 20 askerin yaralandığı bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin memleketi olan Ebyen vilayetine bağı Vadii ilçesindeki bir güvenlik noktasına gelen intihar eylemcisi üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği, 20'sinin de yaralandığı belirtildi.



Saldırıyı üstlenen olmazken, resmi makamlardan ise henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.



Ebyen vilayetine bağlı Levder, Vadii, Mehfed ve Mudiyeh gibi ilçeler Yemen ordusunun vilayeti kontrol altına aldığını açıkladığı Ağustos 2015'ten bu yana güvenlik noktaları ve kamu binalarına yönelik saldırılara hedef oluyor.