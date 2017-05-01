Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Hacce vilayetinde Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına yönelik operasyonlar kapsamında son iki günde aralarında üst düzey yetkililerin de yer aldığı onlarca militanın öldüğü bildirildi.



Yemen ordusunda 5. Askeri Bölgeye bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında yer alan Hacce kentine bağlı Midi ilçesinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığı, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının bölgeye hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.



Açıklamada, son iki günde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Midi kenti ile Hacce'nin kuzeybatısındaki sahil kesimininde Husiler ile Salih yanlılarından 6'sı üst düzey yetkili onlarca kişinin öldüğü kaydedildi.



Öte yandan, Husilerin ülkenin güneyindeki Lahac iline bağlı Eş-Şerice bölgesinde 35 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.



Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, Husiler, koalisyon güçlerine bilgi sağladığı gerekçesiyle Şerice'de çoğu 25 yaşın altında 35 kişiyi kaçırdı. Koalisyon güçleri de Şerice'de Husilere ait mevzilere iki hava saldırısı düzenledi.



Husilerin ayrıca örgüt içi anlaşmazlık nedeniyle kendilerine bağlı bir kabile şeyhinin İbb ilindeki evini patlayıcı ile havaya uçurduğu ifade edildi.



Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Hamid Muhammed Kayıd Cebbah isimli kabile şeyhi ile Husiler arasında, halktan aldıkları malların bölüşümü nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Husilerin, patlayıcı yerleştirdikleri evi, kadın ve çocukları uzaklaştırdıktan sonra patlayıcı ile havaya uçurduğu kaydedildi.



Şeyh Cebbah'ın olayın ardından bölgeden kaçtığı aktarıldı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bazı kentlerde devam ediyor.