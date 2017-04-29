Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Taiz ilinde koalisyon uçaklarının bombardımanı sonucu 20 Husi militanın öldüğü bildirildi.



Taiz'deki Yemen ordu birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, koalisyon uçaklarının Taiz'in batısında bulunan Cisr el-Hamili ve Sabiha bölgesindeki Husiler'i hedef aldığı belirtildi.



Bombardımanda 20 militanın öldürüldüğü, 1 tank ile bazı askeri araçların kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere, bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyon düzenliyor.