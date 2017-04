Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Taiz ilinde koalisyon güçlerinin saldırıları ve yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda Husilerden ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.



Taiz Askeri Yönetim Komutanlığına bağlı basın merkezinden yapılan açıklamada, Taiz'in batısında Halid Karargahı çevresinde yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çatışma çıktığı belirtildi.



Açıklamada, çatışmaların ardından hükümet güçlerinin Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih güçlerinin bölgedeki en büyük askeri üssü olan Halid Karargahı surlarına kadar ilerlediği duyuruldu.



Koalisyon güçlerinin, Taiz'in batısında Husilere ait bazı noktalara hava saldırıları düzenlediği ifade edilen açıklamada, saldırılarda büyük çapta can ve mal kaybının olduğu aktarıldı.



Açıklamada, olaylarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.