Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in Marib ilinde Husilere ait askeri bir noktaya düzenlediği hava saldırısı sonucu bazı militanlar öldü ve ağır makineli tüfekler imha edildi.



Yemen ordusuna bağlı "26 Eylül" adlı internet sitesinde yer alan haberde, koalisyon güçlerine bağlı uçakların, Sirvah ilçesindeki Eş-Şayif tepesinde Husi militanların konuşlandığı askeri noktaya 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.



Haberde, saldırıda bazı Husi militanların öldürüldüğü ve burada bulunan Husilere ait tüm ağır makineli tüfeklerin imha edildiği ifade edildi.



Bu arada hükümet güçlerinin, Sirvah ilçesinde Husilere ait askeri devriye aracını hedef alması sonucu araçta bulunan tüm militanların öldürüldüğü kaydedildi.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.