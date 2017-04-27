Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husilere ait sözde hükümet, ülkedeki meşru yönetim ile koalisyon güçlerini destekleyen yaklaşık 2 bin 500 kişiyi alıkoyduğunu itiraf etti.



Husilere ait haber ajansında yer alan habere göre, Husilerin sözde hükümetinin içişleri bakanlığına bağlı Halkla İlişkiler ve Ahlak Rehberliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammed el-Ansa, düzenlediği basın toplantısında, "Güvenlik güçleri, düşmanla iş birliği yapan 2 bin 596 unsuru yakaladı." dedi.



Yakalananların, fiziksel kanıtlar ve itiraflardan oluşan dosyalarla yargı birimlerine sevk edildiğini dile getiren Ansa, ayrıca adi suçlardan ise bin 907 kişinin yakalandığını ifade etti.



Ansa, alıkonulan Yemenlilerin tutulduğu yere ya da yargılanma şekillerine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.



Hükümet karşıtı Husiler, alıkoydukları şahısları, "meşru yönetim ile koalisyon güçlerini desteklemek ve onlara operasyonlar hakkında bilgi taşımakla" itham ediyor. Husiler birkaç hafta önce alıkoydukları 36 kişiyi, sözde mahkemelerinde yargılamaya başlamıştı.



BM Yemen Daimi Temsilcisi Halid el-Yemani, Husiler ile destekçilerinin 2017'nin başına kadar yaklaşık 4 bin 800 kişiyi alıkoyduğunu açıklamıştı.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere, bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyon düzenliyor.