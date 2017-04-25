Yemen'deki Olaylar

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, "ülkesinde yaşananların, İran ve iş birlikçilerinin meşru yönetime yaptıkları darbeyle iç işlerine müdahaleden ibaret olduğunu" iddia etti.



Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Dağr, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün Yemen için düzenlenecek insani yardım toplantısı öncesi Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.



Ülkesinde Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına karşı verdikleri mücadeleye değinen Dağr, "Biz ve KİK ülkeleri, muasır tarihimizin hassas aşamasında ortağız. Yemen'de yaşananlar, İran ve ülkedeki iş birlikçileri eliyle bizim iç işlerimize karışılması durumudur." dedi.



Körfez ülkelerinin Yemen'e desteğinden övgüyle bahseden Dağr, Yemen halkına ulaşan yardımların çoğunun kardeş ülkeler ve özellikle de Suudi Arabistan'dan geldiğini kaydetti.



Bahreyn'in İsviçre Büyükelçisi Yusuf Buhayri de KİK ülkeleri büyükelçilerinin, Yemen'de Husiler ve Salih yanlısı silahlı güçlerin oluşturduğu bu krizin aşılması için yardım ve iş birliğe hazır olduğunu dile getirdi.



Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten itibaren başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.