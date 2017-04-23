Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Aden Valisi Aydarus ez-Zebidi, kentin elektrik sorununu gidermek için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alan ülkelere yardım çağrısında bulundu.



Zebidi, Aden Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Arap koalisyonunda yer alan kardeş ülkeleri, Aden ve bölge halkını yaz aylarının gelmesiyle maruz kalacakları aşırı sıcaklardan kurtarmaları için acil harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.



Hükümetten, bölgedeki elektrik santrallerinin üretimini artıracak destekleri alamadıklarını söyleyen Zebidi, bu nedenle koalisyon ülkelerine doğrudan seslenerek Aden'deki elektrik sorununu çözme yolunda acil desteklerini beklediklerini kaydetti.



Ülkenin geçici başkent konumundaki Aden kentinde santralleri çalıştırmak için gerekli yakıtın temin edilmemesinden dolayı elektrik kesintilerinin 2 yıldan beri günde 16 saate vardığı belirtilirken, hükümetin ise sorunu bulma konusunda aciz kaldığı ifade ediliyor.



Yemen'de Husiler Eylül 2014'te başlayan çatışmaların ardından başkent Sana başta olmak üzere birçok kenti ele geçirmişti. Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar devam ederken meşru Yemen hükümeti çalışmalarını geçici başkent ilan edilen Aden'de sürdürüyor.