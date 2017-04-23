Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına karşı gerçekleştirilen hava saldırılarında 60 militanın öldüğü veya yaralandığı bildirildi.



Orduya yakınlığıyla bilinen Sada Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin, ülkenin kuzeyinde yer alan Sada vilayetine bağlı el-Buka ilçesinin Salatih dağlık bölgesinde kontrolü sağladığı belirtildi.



Bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu Husilere ve Salih yanlısı güçlerden çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve yüklü miktarda mühimmatın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, koalisyon uçaklarının El-Buka otoyolundaki Husilere ait takviye birliklerini hedef alan saldırda da 60 militanın öldüğü veya yaralandığı ifade edildi.



Hükümet güçleri, Suudi Arabistan sınırında bulunan el-Cevf iline yakın olmasından dolayı stratejik öneme sahip el-Buka ilçesini geri almaya çalışıyor.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.



Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.