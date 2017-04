Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 3 asker ile 12 Husinin öldüğü bildirildi.



Taiz'deki Halk Direniş Güçleri (HDG) sözcüsü Abdullah eş-Şabi AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Taiz'in batısında bulunan Mevza ilçesinde Husilere ait mevzileri ele geçirdiğini ayrıca Mevza ile Lahic iline bağlı Kehbub ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda da kontrolü sağlayarak Husilerin ikmal yolunu kestiğini söyledi. Şabi, yaşanan çatışmalarda 3 asker ile 12 Husinin öldüğünü aktardı.



Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Taiz'in batısında Husilere ait en büyük karargah olan Halid bin Velid karargahına hava saldırısı düzenlediği duyuruldu ancak saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.