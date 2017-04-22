Yemen'deki Olaylar

Husilerin, Yemen'in Ed-Dali kentinde 40 kişiyi kaçırdığı belirtildi.



Yemen ordusuna bağlı "26 Eylül" internet sitesindeki habere göre, çok sayıda Husi onlarca askeri araçla Dali'nin doğusundaki Cuben ilçesinde evlere baskın düzenleyerek 40 kişiyi kaçırdı. Husilerin kaçırılanlardan bazılarını Dimt ilçesindeki hapishanelerine, bazılarını da Zamar iline götürdüğü kaydedildi.



Olayın, Halk Direniş Güçleri (HDG) üyelerinin Dali'de 2 gün önce bir Husi komutan ve iki korumasını hedef alan saldırının ardından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.



Husiler, Dali ilinin bazı bölgelerini elinde bulunduruyor.