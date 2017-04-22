Yemen'deki Olaylar

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde meydana gelen şiddet olaylarında 17 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.



Meşru yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin doğusundaki El-Mudeyhin, Eş-Şeref ve El-Mukelkel bölgelerinde, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla, hükümete bağlı birlikler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.



Çatışmalarda, 3'ü asker, 13'ü Husi militanı 16 kişinin öldüğü, 6'sı asker, 21'i militan 27 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Öte yandan Husiler ile Salih yanlılarının Taiz'in doğu ve orta kesimlerindeki yerleşim alanlarına yönelik saldırılarında, 1 sivil hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.



Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.