Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler, alıkoydukları ve dün açlık grevine giren 70 kişiye işkence yapmakla suçlandı.



Yemen ordusuna bağlı "26 Eylül" sitesinin, alıkonulan kişilere yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, başkent Sana'da Husiler ve Salih yanlıları tarafından alıkonulan 70 kişinin dün akşam işkenceleri protesto için açlık grevine girdiği ifade edildi.



Alıkonulan kişilerin açlık grevi yaptıklarını duyurdukları andan itibaren işkenceye maruz kaldıkları, darbedildikleri, üzerlerine göz yaşartıcı gaz atıldığı aktarılan haberde, bazılarının yaralandığı, bazılarının ise bayıldığı veya boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.



Haberde ayrıca bu kişilerin başkentin merkezinde bir binada tutulduğu bilgisi verildi.



Husilerden söz konusu suçlamalara ilişkin açıklama yapılmadı.



Yerel insan hakları kuruluşları, Husiler ile Salih yanlısı güçlerin alıkoyduğu bazı kişilerin işkence altında öldüğü yönünde belgelere sahip olduklarını duyurmuştu.



Bu kuruluşlardan "Kaçırılanların Anneleri Birliği" bu ay yaptığı açıklamada, Husilerin, alıkoyduğu 818 kişiye işkence yaptığını, bunlardan 99'unun işkence nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirmişti.