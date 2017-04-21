Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG), Taiz'in batısında Husilerden 17 militanı esir aldı.



HDG yetkililerinden alınan bilgiye göre, Halid Bin Velid Karargahı yakınlarında çıkan çatışmalar sırasında Husilerden 17 militan HDG tarafından esir alındı. Esir alınanlardan çoğunun çocuk olduğu belirtildi.



Halid Bin Velid Karargahı, Husilerin Taiz'in batı sahilindeki stratejik öneme sahip mevkilerinden sayılıyor.



Öte yandan, Yemen ordusuna ait internet sitesinde yer alan habere göre, Beyda ilinde motosikletli bir HDG milisinin elindeki bombayla Husilere ait bir kontrol noktasına saldırması sonucu 3 Husi militanı öldü, 2 militan yaralandı.



Husiler, Beyda ilinin büyük kısmını elinde tutuyor.