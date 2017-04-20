Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı silahlı güçler tarafından kullanılan yasaklı mayınların, yüzlerce sivilin ölmesine veya sakat kalmasına neden olduğu bildirildi.



İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayımladığı raporda, Yemen'de hükümet güçleri ile iki yılı aşkın süredir çatışan Husiler ve Salih yanlılarının yasaklı anti-personel mayınları kullanması sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin de geri dönüşünün bu şekilde engellendiği belirtildi.



Çatışmaların başladığı Mart 2015'ten bu yana Husiler ve Salih yanlısı silahlı güçlerin en az 6 vilayette yasaklı mayın kullandığı aktarılan raporda, söz konusu mayınlardan en çok sivillerin zarar gördüğü ifade edildi.



Anti-personel mayınları kullanan Husiler ve Salih güçlerinin savaş suçu işlediği vurgulanan raporda, Yemen'de El-Kaide'nin de aynı şekilde bu mayınları kullandığı kaydedildi.



Raporda, HRW Silahlar Bölümü Direktörü Steve Goose'un da şu ifadelerine yer verildi:



"Husiler ve Salih yanlıları, Yemenli sivillerin aleyhinde yasaklı mayınları kullanmadaki ihlalleri alışkanlık haline getirdi. Yasaklı mayınların kullanılmasına müsaade edilmemelidir."



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor. BM verilerine göre, Yemen nüfusunun üçte ikisini oluşturan 18 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.