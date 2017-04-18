Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tuğgeneral Ahmed el-Asiri, Mısır'ın, koalisyon güçleri bünyesinde Yemen'e 40 bin asker gönderme teklifinde bulunduğu yönünde kendisine dayandırılan iddialara açıklık getirdi.



Asiri, Suudi Arabistan'ın El-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, basında kendisine dayandırılan Mısır'ın Yemen'e asker gönderme teklifinde bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Ben, Arap Birliği'nde Ortak Arap Gücü oluşturma önerilerinin tartışıldığı sırada kardeş Mısır'ın yaptığı teklifi dile getirdim. Arap ümmetinin parçalanmaz bütünlüğüne olan düşkünlüğü doğrultusunda Mısırlı kardeşlerimizden gelen teklifin, Yemen'deki operasyonlarla ilgisi yok." dedi.



Mısır'ın hava ve deniz kuvvetlerinin Yemen'deki operasyonlarda yer aldığını vurgulayan Tuğgeneral Asiri, "Bildiğiniz üzere şu anda Mısır silahlı kuvvetleri, Arap ve bölgenin milli güvenliği açısında stratejik öneme sahip Kızıldeniz ve Babul Mendeb Boğazı'nda görev yapıyor." diye konuştu.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.