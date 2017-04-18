Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının El-Beyda vilayetinde bir köyü ele geçirerek, köylüleri göçe zorladığı bildirildi.



Yemen'de meşru hükümetin yanında yer alan Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) Beyda vilayetindeki basın sorumlusu Mustafa el-Beyda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husiler ile Salih yanlılarının Veled Rabi ilçesinde bulunan El-Munebehe köyünü ele geçirdiğini söyledi.



Köylülerin HDG ile iş birliği yapmak suçlamasıyla göçe zorlandığını belirten Beyda, "Köy sakinleri evlerini ve eşyalarını bırakarak komşu köylere sığınmak zorunda kaldılar." dedi.



Öte yandan Beyda, HDG'nin Zahir ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda Husi militanın öldürüldüğünü aktardı.



Husilerden Taiz'de Islah Partisi'ne saldırı



Taiz vilayetinde ise Husilerin, Yemen Islah Partisi'ne saldırdığı belirtildi.



Islah Partisi Siyasi Büro Başkanı Ahmed el-Mukrami, Husiler ile Salih yanlılarının Hicde ilçesinde bulunan parti binasını ele geçirdiklerini ifade etti.



Zamar vilayetindeki HDG medya ofisi ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Husilerin kentte önde gelen bir avukat ile hatibi kaçırdığını kaydetti.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.