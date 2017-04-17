Yemen'deki Olaylar

Yemen Yerel Yönetim Bakanı ve İnsani Yardım Yüksek Komitesi Başkanı Abdurrakıb Feth'in, Husilerin Zamar ilinde Sosyal Kalkınma Fonu çalışanlarından 40'ını kaçırmakla suçladığı bildirildi.



Feth, Yemen Haber Ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı silahlı güçlerin, fona bağlı 40 çalışanı kaçırdığını söyledi ve bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.



Donörler tarafından desteklenen bir hükümet kuruluşu olan fonun tüm ülkede çalışmalar yaptığını, görevini tam bir tarafsızlık içinde gerçekleştirdiğini belirten Fetih, Husilerin insani yardım ve kalkınma alanında çalışanlara uyguladığı baskıların ülkede bu alanda faaliyet gösteren kurumların çalışmasını baltaladığını kaydetti.



Yemenli Bakan Fetih, Birleşmiş Milletler'den (BM) bu faaliyetleri kınamasını, kaçırılan kişilerin serbest bırakılmalarını ve insani yardım alanında çalışanların hizmetlerine engel olmamaları için Husilere baskı uygulamasını istedi.



Sosyal Kalkınma Fonu, Dünya Bankası ve ABD Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve savaşın Yemen halkı üzerindeki etkisini hafifletmeyi hedefleyen projelerde çalışıyor.



Öte yandan Husilerin, El-Hudeyde iline kabile üyelerinden oluşan askeri bir birlik gönderdiği bildirildi.



Husilere ait haber ajansına göre, Amran iline bağlı es-Sude ilçesinden bir birlik, Suudi Arabistan ve ABD saldırılarına karşı koymak için Hudeyde'nin batı sahili cephesine gönderildi.



Suudi Arabistan sınırındaki Sada ili Valisi Hadi el-Vaili ise sosyal paylaşım ağı Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Husilere saldırı düzenlediğini ve Al Subhan bölgesinden Eş-Şeir Dağı'na kadar ilerlediğini kaydetti. Vaili, çatışmalar sırasında her iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğunu aktardı ancak sayıyla ilgili bilgi vermedi.