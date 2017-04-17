Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının kurduğu sözde hükümetin Dışişleri Bakanı Hişam Şeref'in, İran'ın Sana'daki maslahatgüzarı Muhammed Ferhat ile bir araya geldiği bildirildi.



Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, ikilinin görüşmede, Hudeyde'nin askeri bölge ilan edilmesine ilişkin ABD ve Arap koalisyon güçlerinin ülkenin batı sahilindeki askeri tehditlerin yanı sıra saldırılar ile kapsamlı şekilde uygulanan ablukanın yol açtığı insani durumun kötüleşmesi konuları ele alındı.



Görüşmede ayrıca Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb'in güney bölgelerindeki askeri tırmanışın, uluslararası güvenlik ve barışın yanı sıra uluslararası deniz trafiğini etkileyeceği meselesinin tartışıldığı kaydedildi.



Sözde Bakan Şeref'in, Husilere ait hükümet ile meclisin tutumunun barıştan yana olduğunu ifade ettiği görüşmede, maslahatgüzar Ferhat ise Yemen için tek çözümün barış yanlısı siyasi diyalog olduğunu söyledi.



Yemen'de meşru hükümete ait güçlerin, Husiler ile Salih yanlılarının, Aden ve Muha'nın ardından kontrollerinde kalan tek limanın yer aldığı Hudeyde'ye yönelik ilerlemesinden tedirgin olduğu ifade ediliyor. Hudeyde'nin meşru hükümet güçleri tarafından ele geçirilmesi durumunda Sana ilinin merkezi Sa'da kentinde yer alan Husilerin etrafındaki çemberin daralacağı öngörülüyor. Öte yandan meşru hükümet, Tahran yönetimini, Husileri desteklemek, silah, lojistik ve mali yardımda bulunmakla itham ediyor.