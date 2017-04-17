Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Müsteşarı Tuğgeneral Ahmed el-Asiri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yaklaşık 2 yıl önce başlattığı operasyonlar neticesinde meşru hükümetin Yemen topraklarının yüzde 85'inde kontrolü sağladığını duyurdu.



Suudi Arabistan merkezli bir uydu kanalına konuşan Asiri, "Meşru hükümet şuan Aden'de. Hayat normal seyrinde devam ediyor. Bu durum pek çok ilde böyle. Meşru hükümet ülke topraklarının yüzde 85'inde kontrolü sağladı. Yemen ordusu Sana Havalimanı'na sadece 14 kilometre uzaklıkta." dedi.



İran'ı Yemen'den hareketle Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını sarsmayı planlamakla suçlayan Asiri, "Darbenin başarılı olması, Husilerin hükümeti ele geçirmesi ve İranlıların Yemen'i bir İran askeri üssüne dönüştürmesi planlanıyordu." ifadesini kullandı.



Asiri, bu plan gerçekleşmiş olsaydı Suudi Arabistan'ın doğuda İran, güneyde Yemen'den yeni bir füze tehdidi altına gireceğini vurguladı.



Yemen'de savaşın uzamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Asiri, Yemen devletini korumak, Yemen vatandaşları üzerindeki tehlikeleri aza indirmek ve Suudi Arabistan sınırlarını korumak şeklinde 3 hedefi gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve bu hedeflerin büyük kısmının başarıldığını kaydetti.