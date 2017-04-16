Yemen'deki Olaylar

Yemen'in başkenti Sana'da binlerce Husi, düzenledikleri yürüyüşle, hareketin kontrolü altındaki illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini istedi.



Başkent Sana'da gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, "hain ve casus" olarak adlandırılan kişiler aleyhinde sloganlar attı ve "hainlere karşı Husilerin birlik olması" yönünde pankartlar açtı.



Göstericiler, Husiler ile devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in kurduğu Yüksek Siyasi Konsey ile hükümetten, Sana ile Husilerin kontrolündeki diğer illerde OHAL ilan edilmesini istedi.



"Hain" ifadesini, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi nisan ayı başında yaptığı konuşmada kullanmış ve bu kişiler kendileri için tehlike oluşturduğu için OHAL ilan edilmesini ve içeriden temizlenmelerini istemişti.



"Casus ve hainler" olarak tanımlanan belli bir grup olmasa da savaşa karşı tarafsız kalan vatandaşların bu gruba gireceği ve Husilerin hedefi haline geleceği belirtiliyor.