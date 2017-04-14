Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen'in batısındaki Hacce kentinin Midi ilçesine düzenlediği hava saldırılarında 14 Husi militanın öldüğü bildirildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyona ait uçakların Midi ilçesine düzenlediği iki hava saldırısında en az 14 Husi militan hayatını kaybetti.



Husilerin ordunun kontrolü sağladığı bölgeleri geri almak için düzenlediği saldırıları püskürtme amacı taşıyan operasyonda, bir zırhlı aracın da imha edildiği aktarıldı.



Midi ilçesinde haftalardır Husiler ile Yemen ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.



Husiler 2015 yılının başında Midi ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti.