Yemen'deki Olaylar

Yemen ordu güçlerinin, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde stratejik öneme sahip bazı bölgeleri ele geçirdiği bildirildi.



Orduya bağlı Taiz Askeri Komutanlığı Basın Merkezi'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Ordu güçleri ve Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından Taiz kentinin El-Kazimiye bölgesindeki Sağlık Birimi binası ve Tahiş tepesinde kontrolün sağlandığı belirtildi.



Çatışmalarda Husilerden onlarca ölen ve yaralanan olduğu ifade edilen açıklamada, yönetim yanlısı güçlerin stratejik Kedha cephesinde de ilerleyişini sürdürdüğü bilgisi verildi.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor. Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor.