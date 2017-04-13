Yemen'deki Olaylar

Yemen'in başkenti Sana'nın, ülkedeki meşru yönetime darbe yapan Husilerin elinden alınması amacıyla "Özgür Sanalılar" ismiyle yeni bir halk hareketi kuruldu.



Hareket tarafından sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, hareketin amacının, "öncelikle başkent Sana'nın ve sonrasında tüm Yemen topraklarının Husilerden kurtarılması, 26 Eylül 1962 devriminin ilkelerinin yeniden canlandırılması" olduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, Yemen halkı meşru otoritesini geri kazanıncaya kadar eldeki tüm imkanlarla silahlı mücadeleye devam edileceği, kitlelerin bilinçlendirileceği ve kurtuluş yoluna yönlendirileceği ifade edildi.



Diğer ulusal devrimci güçlerle koordinasyon kurulması ve tüm illerdeki direnişin birleştirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Yemenli silahlı güçler ve Sana'daki kabileler Husilere karşı işbirliğine davet edildi.



Açıklamada, "Husilerin yönetici kadrolarından birinci ve ikinci sırada yer alanlar geri çekilmedikleri sürece hedefimiz olacak." ifadesine yer verildi.



"Özgür Sanalılar" hareketi, hedeflerinin büyük kısmını, Husilerin selefleri olduğu düşünülen ve Yemen'in kuzeyinde hükmeden imamlara karşı 26 Eylül 1962'de gerçekleşen devrimin hedeflerinden alıyor.