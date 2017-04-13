Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Taiz vilayetinde Husilerin kontrolündeki stratejik "Halid Üssü"nün batı kapısına ulaşan hükümet güçlerinin saldırılarını artırdığı bildirildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet güçleri, Taiz'e bağlı Muha ilçesinin doğusundaki Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına karşı gece saatlerinde operasyon düzenledi. Saldırı sonucu çıkan şiddetli çatışmaların sabaha kadar sürdüğü belirtilirken, can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.



Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Muha'nın doğusunda yer alan "Halid Üssü" ve çevresindeki hedeflere hava saldırıları gerçekleştirerek hükümet güçlerine destek verdi.



Meşru hükümete bağlı ordu birlikleri, dün Taiz'in Cebel Nar bölgesinde 10 kilometre ilerleme katederek ülkenin güneybatısında Husilerin kontrolündeki en büyük askeri bölge olan "Halid Üssü"nün batı kapısına ulaşmıştı.



Ordu birlikleri, stratejik öneme sahip "Halid Üssü"nü ele geçirip Muha Limanı'nın güvenliğini sağlayarak Husilerin Kızıldeniz sahilindeki "son kalesi" konumundaki Hudeyde iline ilerlemek istiyor.