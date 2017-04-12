Yemen'deki Olaylar

Yemen'de meşru yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG), El-Beyda vilayetinde stratejik 4 bölgede kontrolü sağladı.



HDG'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyda'ya bağlı El-Karişiyye ilçesinde yönetim yanlısı HDG ile Husiler arasında çatışma çıktı.



HDG, çatışmaların ardından vilayetteki 4 stratejik noktayı ele geçirdi.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.