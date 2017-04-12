Yemen'deki Olaylar

Yemen ordu güçlerinin, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde stratejik öneme sahip geniş bir alanda kontrolü sağladığı bildirildi.



Meşru yönetime bağlı Taiz operasyonları sorumlusu General Abdu Hamuc es-Sağir AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında yaşanan çatışmaların ardından, El-Maafir ilçesine bağlı El-Kedha bölgesinin kontrolünün sağlandığını belirtti.



Sağir, ele geçirilen bölgeler arasında Derb Dağı ve çevresindeki bazı köylerin de olduğunu kaydetti.



Silah yüklü bir gemiye el konuldu



Öte yandan Yemen Sahil Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki El-Mahra sahili açıklarında silah yüklü bir gemiye el konulduğu belirtildi.



Geminin Umman'dan geldiği aktarılan açıklamada, silahların "Husiler ve Salih yanlılarına" getirildiğinin tahmin edildiği kaydedildi.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor. Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor.