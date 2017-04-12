Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına karşı savaşan 5 Sudan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Sudan Ordu Sözcüsü Ahmed Halife eş-Şami, yaptığı yazılı açıklamada, Husiler ve Salih yanlılarına karşı hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu bünyesinde yer alan Sudan askerlerinden 5'inin çatışmalarda öldüğünü, 22'sinin yaralandığını belirtti.



Askerlerin hayatını kaybettiği çatışma bölgesi ve zamanı hakkında bilgi vermeyen Şami, Sudan ordusunun Yemen'de üstlendiği hedeflerden ilk aşamayı başarıyla tamamladığını, ikinci etap için hazırlık yaptığını aktardı.



Hacce'de 18 militan öldürüldü



Öte yandan Yemen ordusuna bağlı 5. Askeri Bölge basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, ülkenin batısında yer alan Hacce ilinin Midi ilçesindeki Husiler ve Salih yanlısı hedefleri vurdu. Saldırılarda 18 militanın öldürüldüğü ifade edildi.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.