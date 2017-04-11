Yemen'deki Olaylar

Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husilerin, Sana'nın Nehem ilçesindeki "Cebel Duvve" bölgesinde bulunan ordu mevzilerine sızma girişimin ardından, taraflar arasında çatışma çıktı.



Hükümet güçlerinin Husilerin söz konusu saldırısını püskürttüğü çatışmalarda Husilerden 9, hükümet güçlerinden en az 2 kişi hayatını kaybetti.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, bazı kentlerde devam ediyor.



Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor.