Yemen'deki Olaylar

EL- Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki El-Cevf ilinde yönetim yanlısı güçlerin düzenlediği operasyonda 13 Husi militanın öldürüldüğü bildirildi.



El-Cevf ilindeki Hükümet Güçleri Sözcüsü Abdullah el-Eşref, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Halk Direniş Güçleri (HDG) destekli Yemen ordusunun, El-Cevf ilinin El-Hazm kentinin batısındaki El-Mutun ilçesinde operasyon düzenlediğini belirtti.



El-Ayzeri çiftliğinde 13 Husinin öldürüldüğünü ve yaralananların olduğunu belirten Eşref, operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.



Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, hükümet güçlerinin, Suudi Arabistan sınırındaki El-Cevf ilinin yüzde 80'ini kontrol altına aldığını duyurmuştu.