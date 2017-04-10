Yemen'deki Olaylar

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, İran'ın Husilere yaptığı silah yardımının, ülkedeki iç savaşı uzattığını belirtti.



Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Bin Dağr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Tauler ile bir araya geldi.



İran'ın, Yemen'in iç işlerine müdahalesini ve darbecilere silah kaçakçılığını engellemesi için uluslararası topluma çağrıda bulunan Bin Dağr, İran'ın Husilere yaptığı silah yardımının iç savaşın ömrünü uzattığını ve ülkede yıkıma neden olduğunu söyledi.



-İran'a yardım çağrısı



Öte yandan Husilere ait SABA ajansı ise Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı Meclis Başkanı Yahya er-Rai'nin, başkent Sana'da İran Maslahatgüzarı Muhammed Ferahet ile bir araya geldiğini duyurdu.



Rai, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile hükümet güçlerinin, Hudeyde Limanı'nın geri alınması amacıyla başlatmayı planladığı operasyonların durdurulması için İran'ın harekete geçmesi çağrısı yaptı.



Rai, İran'ın "Yemen'e karşı açılan zalimce savaşın durdurulması, ülkeye yönelik hava, kara ve deniz ablukasının kırılması, 8 Ağustos'tan bu yana hava ambargosu uygulanan Sana Uluslararası Havaalanı'nın açılması" için çalışmasını istedi.



Yemen yönetimi, Husileri İran'dan maddi destek almakla suçluyor. Yemen sahil güvenlik güçleri 2013'te, içinde İran silahları bulunan ve Husilere gittiği söylenen "Cihan 1" isimli bir gemiyi alıkoymuştu.