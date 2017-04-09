Yemen'deki Olaylar

Yemen hükümetinin, Husilerden geri alınan stratejik öneme sahip El-Muha Limanı ile bazı sınır kapılarının yeniden çalışmaya başlaması için gereken son hazırlıkları yaptığı bildirildi.



Yemen Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Nasır İbad Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz'e bakan Hudeyde Limanı'na alternatif limanların olması için hükümet, ocak ayından bu yana çalışmayan El-Muha Limanı'nın yeniden çalıştırılması için ısrar ediyor." dedi.



Şerif, hükümetin ayrıca insani yardımların güvenli girişinin sağlanması amacıyla bazı sınır kapılarının da açılması üzerinde çalıştığını belirtti.



Hudeyde'nin silah kaçakçılığının kilit noktası olduğuna dikkati çeken Şerif, El-Muha ve Midi limanlarının Husilerden kurtarılmasının ardından hükümetin El-Hudeyde Limanı ile ilgilenmeyi bir süre bıraktığına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Hudeyde'de yer alan Kızıldeniz Limanlar Kurumu Başkanlığının vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve güvenli denizcilik için El-Muha kentine taşınması noktasında yasal ve idari prosedürler üzerinde çalışıyor."



Meşru yönetimin başkent olarak tayin ettiği Aden'den "Altın Mızrak" operasyonları kapsamında 7 Ocak'ta gelen hükümet güçleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle, operasyonun ikinci aşamasında Husilerin Kızıldeniz sahilindeki son kalesi Hudeyde iline doğru ilerliyor.



Operasyonun ilk aşamasında hükümet güçleri stratejik öneme sahip Zubab ve Muha kentlerini geri alarak, uluslararası deniz yolu olan Babul Mendeb Boğazı'nda güvenliği sağlamıştı.