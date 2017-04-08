Yemen'deki Olaylar

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinden geçen petrol boru hattına yönelik saldırının ardından sızan petrolün alev alması nedeniyle çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Kentin kuzeyindeki Bacil ilçesi Sağlık Ofisi Müdürü Abdullah Galib el-Mikdad, ülkenin doğu bölgesindeki Marib kentinden Kızıl Deniz kıyısındaki Re's İsa limanına petrol taşıyan boru hattına, ilçede kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından dün gece bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.



Yangın çıkmadan önce onlarca sivilin petrol almak için bölgeye geldiğini aktaran Mikdad, sızan petrolün alev alması nedeniyle çıkan yangın sonrası 8 sivilin cesedine ulaştıklarını, aralarında durumu ağır olanların da olduğu 33 kişinin yaralandığını kaydetti.



Öte yandan, Hudeyde kentindeki yetkililer, patlamadan Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarını sorumlu tuttu. Yetkililer olayı "korkakça bir eylem" şeklinde değerlendirdi.



Marib kentinden Kızıl Deniz kıyısındaki Re's İsa limanına petrol taşıyan hatta daha önce de saldırılar düzenlenmişti.