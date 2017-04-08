Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Taiz ilinde yönetim yanlısı Ulusal Ordu ve Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda bir HDG mensubu yaşamını yitirdi, 11 militanın öldürüldüğü bildirildi.



Yemen ordusuna bağlı "26 Eylül" sitesinde yer alan ve askeri kaynaklara dayandırılan habere göre, Ulusal Ordu güçleri ile HDG, Es-Salv ilçesinin Es-Sayyar bölgesinde Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih güçlerine ait mevzilere saldırı düzenledi.



Saldırının ardından taraflar arasında çıkan çatışmada, bir HDG üyesinin hayatını kaybettiği, Husilerden ise 11 militanın öldürüldüğü ve yaralananların olduğu belirtildi.



Husilere bağlı SABA haber ajansı da söz konusu saldırıyı doğrulayarak, Husiler ve onlara bağlı komitelerin, Salv kentine ilerleme girişimine karşı koyduğunu kaydetti.



Haberde, saldırıda yönetim yanlısı güçlerden ölen ve yaralananların olduğunu öne sürüldü.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, çeşitli kentlerde devam ediyor.