Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Hacce iline bağlı Midi ilçesinde, Yemen ordusuyla Husiler arasında çıkan çatışmalarda 23 Husi militanının öldüğü bildirildi.



Orduya bağlı 5'inci askeri bölge basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Yemen ordusunun kurtardığı bölgeleri geri almak için düzenlediği saldırının püskürtüldüğü ve çıkan çatışmalarda 23 Husi militanının öldürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, orduya bağlı birliklerin Midi cephesinde ilerlemeye devam ettiği ve Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile orduya bağlı ekiplerin Husilerin yollara yerleştirdiği binlerce mayını temizlemek için çalıştığı vurgulandı.



Midi ve Harad ilçelerinde aylardır Husiler ile Yemen ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.