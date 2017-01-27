Yemen'deki Olaylar

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Yemen'de krizin çözümü için BM tarafından sunulan yol haritasının Husiler tarafından sekteye uğratıldığını söyledi.



Ahmed, Yemen için toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda yaptığı konuşmada, "Husiler, şekilde uluslararası girişimi kabul etmelerine rağmen güvenlikle alakalı konuda bir belge sunmadı. Bu durum yol haritasının sekteye uğramasına neden oldu." dedi.



Cumhurbaşkanı yetkilerine sahip yeni bir cumhurbaşkanı yardımcısı atanması önerisine karşı çıkan Yemen hükümetini eleştiren Ahmed, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin bu duruma karşı çıkmasının barışa olan güveni yok ettiğini savundu.



Uluslararası topluma, ateşkes sağlanması için Yemenli çatışan taraflara baskı yapma çağrısında bulunan Ahmed, "Yemen'de çözüm askeri olamaz. Ateşkes sağlanması barış fırsatlarını güçlendirir." ifadelerini kullandı.



Yemen'in şiddet ve çatışmalarda boğulduğunu, Taiz'deki sivillerin ise devam eden bombardımanlar nedeniyle çok sıkıntı çektiğini vurgulayan Ahmed, Sana Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuş yasağının kaldırılmasını talep etti. Ahmed, yasağın devam etmesinin, Yemenlilerin içinde bulunduğu genel durumun daha karmaşık hale gelmesine neden olduğunu sözlerine ekledi.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, geçen yıl ağustos ayından bu yana Sana Uluslararası Havaalanı'nda uçuş yasağı uyguluyor. Yalnızca BM'ye ve bazı insani yardım kuruluşlarına izin veriliyor.