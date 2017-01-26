Yemen'deki Olaylar

Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin Taiz ilinin El-Muha ilçesinde Hava Savunma Karargahında kontrolü sağladığı bildirildi.



Yönetime bağlı ordunun basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Halk Direniş Güçleri (HDG) destekli ordu birliklerinin El-Muha'daki Hava Savunma Karargahında kontrolü sağladığı belirtildi.



Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının da havadan destek verdiği operasyonda Husiler ve devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarından onlarca kişinin öldürüldüğü ifade edildi.



Öte yandan yerel kaynaklar, koalisyon uçaklarının El-Hudeyde kentinde Husiler ve Salih yanlılarının elindeki bir karargaha düzenlediği hava saldırılarında 20 kişinin öldüğünü aktardı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de bazı kentlerde Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.