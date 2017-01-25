Yemen'deki Olaylar

Ürdün'ün, Yemen'deki krize çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek Ateşkes ve Koordinasyon Komitesi Toplantılarına ev sahipliği yapacağı bildirildi.



Yemen hükümetine yakın kaynaklar, Ürdün'ün, Birleşmiş Milletlerin (BM) talebi üzerine Yemen'deki krize çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek Ateşkes ve Koordinasyon Komitesi Toplantılarına ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini belirtti.



Kaynaklar, Yemen hükümetinin, önümüzdeki günlerde başkent Amman'da düzenlenmesi beklenen toplantılarda kendisini temsil edecek kişilerin isimlerini bildireceğini ifade etti.



BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Sana'ya yaptığı ziyarette, Ateşkes ve Koordinasyon Komitesi Toplantılarında kendilerini temsil edecek kişilerin isimlerini göndermeleri için Husileri ikna edememiş, Husiler toplantıya katılmak için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Sana Havaalanı'na uyguladığı uçuş yasağının kaldırılmasını şart koşmuştu.



Konuya ilişkin Ürdün ve Yemen resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.